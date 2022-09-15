Ретейлеры попросили правительство продлить мораторий на банкротство до весны 2023 года

Ретейлеры за две недели до окончания действия моратория на банкротство попросили продлить его срок до 1 марта 2023 года. Это обусловлено тем, что из-за ухода иностранных поставщиков увеличились цены на логистику, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Ретейл сильно пострадал из-за ухода ряда иностранных поставщиков, резкого роста цен и нарушений в логистике и снижения покупательской способности населения. Для отдельных компаний ситуация остается критической, а содержащиеся в договорах аренды с крупными торговыми центрами условия дают возможность для жесткого давления арендодателей», — говорится в письме АКИТ.

В то же время условия моратория в настоящее время применяются не совсем справедливо. В частности, приставы взыскивают средства со счетов должников, хотя на тех распространяется действие отсрочки по платежам, утверждают в АКИТ.

По мнению отдельных ретейлеров, условия существующего моратория на банкротство фактически позволяют арендаторам торговых помещений диктовать свои условия.

«Мораторий на банкротство создал стимулы для жесткости арендаторов. Так, собственники торгцентров не могут взыскать неустойки за простой с иностранных сетей, приостановивших работу в России», — заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

По его словам, вместо продления моратория властям следовало бы вводить точечные меры поддержки, например, субсидии для некоторых компаний. В то же время злоупотребления возможны не только со стороны арендаторов, но и самих ретейлеров, утверждает гендиректор DNA Realty Антон Белых.

«Подчас ретейлеры просят скидки на аренду помещений, ссылаясь на срывы поставок и падение выручки, хотя фактически подобных проблем у их бизнеса может не быть», — заключил Белых.

7 сентября глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что правительство больше не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний. При этом власти готовы обсуждать возможные исключения с профильными ведомствами.