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СМИ: цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%

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Depositphotos

Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Госстата.

Сильнее всего подорожали фрукты (60,2%) и овощи (58,5%). Затем идут рыба (33,1%), хлеб (29%) и сахар (27,9%).

«Единственным продуктом питания, который подешевел, оказались яйца. Цены на них за 8 месяцев текущего года снизились на 17%. При этом по итогам августа они, напротив, сильно подорожали», — говорится в статье.

13 сентября кабинет министров Украины одобрил проект бюджета на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.

Проект государственного бюджета Украины на 2023 год, по словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, предусматривает инфляцию на уровне 30%.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в проект бюджета Украины заложено, что он должен пополниться $40 млрд в виде заимствований.

Шмыгаль также отметил, что Украина планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций.

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