Австрийский экономист заявил о «национальном самоубийстве» ФРГ

Австрийский экономист Ральф Шелльхаммер сообщил, что немецкие власти ради проблем климата готовы пожертвовать энергетической и продовольственной безопасностью. Об этом он написал в статье для издания Spiked.

Эксперт заявил, что Германия «из-за энергетического кризиса катится в бездну». По его мнению, для властей вопросы зеленой энергетики приоритетнее текущих кризисов, с которыми столкнулась страна.

Шелльхаммер отметил, что на фоне энергокризиса пострадают тяжелая промышленность, так как предприятиям придется сократить выпуск продукции. Кроме того, из-за подорожания газа сократится производство удобрений, что в итоге может ударить по сельскому хозяйству и привести к дефициту продуктов питания.

Свои размышления о приоритете «зеленой» повестки экономист подкрепил словами главы Минсельхоза Джема Оздемира о том, что «голод не следует использовать как аргумент для компромиссов в отношении биоразнообразия или защиты климата».

«И вот теперь правительство Германии, твердо придерживающееся «зеленой» повестки дня, удваивает свою самоубийственную политику», — добавил Шелльхаммер.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что Германии в скором времени грозит глубокий и продолжительный экономический спад, который многие компании не смогут преодолеть.