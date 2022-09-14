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Эмир Катара призвал Запад быть осторожным при введении санкций против энергосектора России

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РИА Новости

Страны Запада не должны бездумно вводить ограничительные меры против энергетического сектора России, поскольку санкции осложняют ситуацию для всего мира. Такое мнение выразил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью французскому журналу Le Point.

«Мы должны осторожно относиться к введению санкций, которые осложняют ситуацию для всего мира. Мы все видим проблемы, вызванные отсутствием энергопоставок на европейском континенте сегодня. Мы все страдаем от того статус-кво, которое сложилось в энергетической и продовольственной сферах», — сказал Аль Тани.

По словам главы государства, конфликт в европейской части евразийского континента беспрецедентно осложнил ситуацию с поставками энергоносителей, но проблема существовала и до этого.

Ранее 14 сентября Аль Тани заявил, что поставки из Катара не смогут заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны. По его словам, Катар хочет помочь Европе и намеревается поставлять этой части евразийского континента топливо в ближайшие годы.

Накануне еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) пока не готова внести предложения по введению потолка цен на газ из России.

Потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты. Соответствующий документ 9 сентября опубликовали на сайте Минфина США.

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