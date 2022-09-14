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Bloomberg: российский Минфин тайно подсчитал ущерб от санкций из-за ситуации на Украине

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Depositphotos

Российский Минфин в августе на совещании правительства оценил потери финансового сектора от антироссийских санкций. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию финансового ведомства и информацию источников.

По данным издания, замороженными оказались еврооблигации на сумму 4,6 трлн руб. а также депозиты на 563 млрд руб. Минфин в своей презентации также привел информацию о заморозке международных резервов на $300 млрд, о чем ранее сообщал Центробанк России.

Также первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин в июне сообщал, что сумма заблокированных в Национальном расчетном депозитарии ценных бумаг российских резидентов составляет около 6 трлн руб.

Как пишет Bloomberg, Минфин оценил падение банковского капитала на 10%, снижение капитализации фондового рынка — на 40%. Под санкциями находится 80% активов российской банковской системы, кредитные организации отрезаны от SWIFT и от доступа к оборудованию и программному обеспечению (ПО).

Кроме того, в министерстве отметили, что в стране «практически исчезли» такие инструменты, как хеджирование, деривативы, евробонды и IPO.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что экономический «блицкриг» ряда стран против России не сработал, хотя страна и сталкивается с финансово-технологической агрессией.

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