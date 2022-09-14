Bloomberg: к концу XXI века население Южной Кореи может уменьшиться вдвое

Население Южной Кореи может сократиться в XXI веке вдвое, написало агентство Bloomberg.

По информации издания, снижение уровня рождаемости угрожает республике еще с 2018 года. Главной причиной этому назвали резкое увеличение расходов родителей при появлении ребенка. Семьи в Южной Корее вкладывают значительно больше средств в будущее детей относительно других стран мира. В рейтинге таких государств на втором месте Тайвань, а затем Португалия.

Например, на образование одного школьника в 2021 году в среднем тратили около $6 тыс. (358, тыс. руб.). На оплату колледжа или университета одного ребенка уходит зарплата, которую в Республике Корея в среднем получают за шесть лет работы.

Другая причина, по которой корейцы откладывают рождение детей, это высокие цены на недвижимость. Кроме того, на решение влияет незначительная социальная поддержка семей в стране и проблемы с трудоустройством после окончания отпуска по уходу за ребенком.

В августе издание РБК написало, что с января по июнь 2022 года в России родилось чуть более 635 тысяч детей. Это на 6,3% меньше относительно аналогичного периода 2021 года. Согласно данным Росстата, число новорожденных в России сокращается с 2014 года.