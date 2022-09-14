Ведущий Fox News Карлсон: руководство США скрывает реальное положение дел в экономике

Власти Соединенных Штатов скрывают реальное положение дел в экономике, однако опубликованные данные раскрыли всю серьезность ситуации. Об этом заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика», — сказал журналист.

Он также добавил, что до недавнего времени власти не обнародовали точные цифры, но стоимость выросла всего.

«Речь не только о шампанском, браслетах для влюбленных и оборудовании для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях», — отметил Карлсон.

В начале сентября британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм спрогнозировал «крах» фондового рынка США из-за резкого роста цен, наблюдавшегося на нем летом 2022 года.

До этого Fox News прервал выступление президента США Джо Байдена про успехи в борьбе с инфляцией, чтобы сообщить о рекордном падении индекса Dow Jones, который и был вызван рекордным ростом инфляции.

14 сентября политолог Харлан Ульман в статье для издания The Hill указал, что экономические перспективы большинства американцев безрадостные.