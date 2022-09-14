Страны-кредиторы дали Украине отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года

Глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что страны-кредиторы Украины согласились дать Киеву отсрочку с обслуживанием суверенного долга до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По ее словам, эта мера призвана позволить Киеву увеличить социальные, медицинские и экономические расходы в условиях боевых действий.

«Сегодня мы выполнили наше обязательство перед Украиной по отсрочке обслуживания долга, что позволит правительству Украины направить дополнительные ресурсы на внутренние нужды и благосостояние украинского народа», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Украина планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет международной финансовой помощи и выпуска облигаций. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

13 сентября кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. По словам премьера, проект госбюджета страны на следующий год предусматривает доходы около 1,28 трлн гривен (около $34,6 млрд), расходы – 2,57 трлн гривен (около $69,9 млрд).