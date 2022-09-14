СМИ: жители Польши едут в Чехию за углем в условиях дефицита

Граждане Польши едут покупать уголь для отопления в Чехию из-за длинных очередей на родине. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что уголь в Чехии стоит столько же, сколько и в Польше, то есть за одну тонну нужно заплатить от 3,5 до 3,8 тыс. злотых ($745-$800). При этом покупатель должен сам обеспечить транспортировку со склада в Чехии и оплатить ее.

По информации исследовательского центра CBOS, около 46% жителей Польши отапливают свои дома углем. Каждый одиннадцатый заявляет, что его запасов достаточно на весь отопительный сезон, 15% опрошенных говорят о больших запасах, которых не хватит до конца сезона, а 35% респондентов располагают только небольшими запасами сырья. Остальные 40% запасов не имеют.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что Варшава запасла уголь «на суперсуровую зиму».