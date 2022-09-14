Еврокомиссия предложила меры для борьбы с кризисом ликвидности энергокомпаний

Еврокомиссия (ЕК) предложила ряд нормативных изменений, которые могут помочь смягчить кризис ликвидности, охвативший поставщиков энергии из-за сокращения поставок российских нефти и газа. Среди них — повышение порога безналичных расчетов для сырьевых товаров до €4 млрд, сообщает Bloomberg.

Другим шагом для борьбы с энергокризисом стало разрешение принимать банковские гарантии в качестве обеспечения против маржинальных требований.

«Меры включают повышение порога клиринга для сырьевых товаров и других производных финансовых инструментов до 4 миллиардов евро (4 миллиарда долларов) и разрешение принимать банковские гарантии в качестве обеспечения против маржинальных требований», — говорится в материале.

В настоящее время представители Еврокомиссии ожидают реакции от Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. Окончательное решение должно быть принято после 22 сентября, утверждает Bloomberg.

Стоимость газа в Европе продолжила расти после решения «Газпрома» приостановить прокачку топлива по трубопроводу «Северный поток — 1» в связи с ремонтом единственной работающей газовой турбины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, холдинг продолжает взаимодействовать с компанией Siemens по этому вопросу, однако процесс тормозится из-за международных санкций.

На этом фоне европейские страны уже выделили экстренные кредиты коммунальным предприятиям на миллиарды евро для противодействия росту цен на энергоресурсы. Средства были выделены пострадавшим компаниям, которые столкнулись со снижением прибыли и увеличением затрат на топливо.