Посол Алипов: США давят на работающие с Россией индийские компании, в том числе угрозами

Давление Соединенных Штатов Америки на работающие с Россией индийские компании доходит до прямых угроз. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов, написало агентство «Прайм».

По его словам, индийские частные предприятия и кредитные организации во многом встроены в западные финансовые механизмы, которые предполагают использование системы SWIFT, а также доллара и евро в качестве резервных валют.

«Наблюдали в этой связи отказы компаний и банков от продолжения работы с российскими партнерами из-за опасений вторичных санкций. При этом доходит до прямых угроз со стороны США, что для них стало уже нормой и что нельзя назвать иначе, как недобросовестной конкуренцией и методами Дикого Запада», — отметил Алипов.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что Москва и Нью-Дели продолжают сотрудничество по всем ключевым направлениям взаимодействия: военный сектор, мирный атом, космос, промышленное и инфраструктурное строительство, торговля.

Ранее 14 сентября Алипов сказал, что Индия изучает возможности для расширения поставок в России различных категорий товаров, включая увеличение экспорта лекарственных средств и электронной продукции.