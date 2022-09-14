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Посол Алипов: Индия изучает возможность расширения поставок лекарств и электроники в Россию

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Depositphotos

Индия изучает возможности для расширения поставок в России различных категорий товаров, включая увеличение экспорта лекарственных средств и электронной продукции. Слова посла России в Нью-Дели Дениса Алипова приводят «РИА Новости».

«Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский — высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов», — заявил Алипов.

По его словам, индийские компании проявляют интерес к российскому рынку после ухода западных предприятий. В итоге высвобождаются ниши в различных отраслях экономики, включая банковский сектор.

«Заметна активизация со стороны банковского сектора и регионов — Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Мордовия, Рязань, сибирские и дальневосточные субъекты федерации», — заметил Алипов.

Кроме того, в настоящее время также прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе между Россией и Индией, заключил он.

14 сентября посол России в Нью-Дели Деним Алипов заявил о скептичном отношении властей Индии к планам западных стран ввести предельную цену на российскую нефть. Индия действительно заинтересована в снижении мировых цен на энергоресурсы, однако понимает, что Москва не будет «торговать себе в убыток».

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