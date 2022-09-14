Мишустин заявил, что выдавливание России с основных направлений сбыта продолжится

Государства Запада не смогли выключить Россию из глобальной экономики, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы кабмина, в будущем страны запада могут продолжить выдавливание РФ с привычных рынков сбыта.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке...», — подчеркнул Мишустин.

Как считает Мишустин, в обозримом будущем стоит учитывать давление на российскую сторону, в том числе при подготовке проектов.

«Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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