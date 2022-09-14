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Еврокомиссия предлагает меры по борьбе с ростом цен на электричество на €140 млрд

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Michael Probst/AP

Еврокомиссия (ЕК) предложила меры по борьбе с энергокризисом за счет ограничения доходов энергопроизводителей, которые дадут собрать €140 млрд. Об этом во время выступления в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии Евросоюза заявила Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем ограничить доходы энергопроизводителей, что позволит собрать более €140 млрд. И мы глубоко реформируем наш рынок электроэнергии», — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что сейчас миллионы жителей Европы нуждаются в поддержке для оплаты счетов. При этом некоторые организации производят электроэнергию по невысокой цене, получая при этом большую прибыль.

По ее словам, реформа энергорынка сможет разделить ценообразование электричества из традиционных и альтернативных источников.

В конце августа Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Стратегическом форуме в Бледе (Словения) заявила, что Еврокомиссия работает над мерами по снижению цен на электричество в Европе. По ее словам, власти европейских стран также работают над мерами, которые должны сдержать цены на газ в регионе. Она добавила, что необходимо положить конец зависимости европейских стран от поставок газа из России.

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