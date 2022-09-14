FT: урановый концентрат подорожал до $50 за фунт впервые за 10 лет

Резкое увеличение спроса на урановый концентрат спровоцировало рост на него на 7%, из-за чего топливо подорожало до $50 за фунт впервые за 10 лет. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на данные аналитической компании UxC.

По данным издания, цена на концентрат с середины августа подскочила на 7% и преодолела отметку в $50 за фунт, в последний раз данный вид топлива торговался на столь высоком уровне около десяти лет назад.

По словам директора департамента ядерной и альтернативной энергетики компании WMC Energy Петера Яндера, основная причина роста цен на уран связана с увеличением спроса на фоне энергокризиса. При этом многие страны стали пересматривать свою политику в отношении атомной энергетики. Например, ядерные мощности будут наращивать Япония, Южная Корея и США. Кроме того, Германия может временно отменить программу консервации АЭС на фоне роста цен на энергию.

В публикации указали, что глобальный рынок также показал, как сильно многие зависели от поставок концентрата из России, на которую приходится около 40% мировых мощностей по обогащению урана. Поэтому антироссийские санкции в этой области могут привести к колоссальному росту цен. Однако рост атомной отрасли может остановиться, если мировое сообщество посчитает, что она небезопасна, или произойдет ядерная катастрофа.

В середине июня научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill заявили, что американские энергокомпании могут столкнуться с остановкой реакторов в случае прекращения поставок обогащенного урана из России.