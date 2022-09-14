В Венгрии не исключают, что с наступлением холодов ЕС пересмотрит санкции

Страны Европейского союза могут пересмотреть санкционную политику осенью, так как с наступлением холодов «реальность стучится в каждую дверь», заявил в эфире телеканала М1 госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

По его мнению, «все больше людей увидят реальность», ведь о поставках газа хорошо рассуждать тогда, когда на улице 30-градусная жара.

При этом Менцер отметил, что в Венгрии газ будет обязательно.

«Хранилища газа заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов на 81 зимний день», — цитирует его сайт «Аргументы и факты».