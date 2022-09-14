Haberler: Балканы просят Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Руководства нескольких стран Балканского полуострова обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки газа зимой, сообщает портал Haberler со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

«Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, после этого Сербию, затем Хорватию. Просьба, с которой к нам обращались наши собеседники уровня президентов, премьер-министров и министров [этих стран — «Газета.Ru], сводилась к следующему: «Вы будете присутствовать на саммите ШОС. Пожалуйста, передайте Путину, а также президенту Азербайджана Алиеву, с которым вас связывают добрые отношения, чтобы они не сокращали поставляемые нам объемы топлива и газа предстоящей зимой», — Киришчи.

Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября 2022 года в Самарканде. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в ходе грядущей встречи зародится новый этап жизни организации, а также пополнится ее состав и сформируется будущая повестка.

Ранее в Кремле рассказали, что обсудят Путин и Эрдоган на саммите ШОС.