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Haberler: Балканы просят Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Haberler:лидеры Балкан попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

Руководства нескольких стран Балканского полуострова обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой обсудить с президентом России Владимиром Путиным поставки газа зимой, сообщает портал Haberler со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи.

«Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, после этого Сербию, затем Хорватию. Просьба, с которой к нам обращались наши собеседники уровня президентов, премьер-министров и министров [этих стран — «Газета.Ru], сводилась к следующему: «Вы будете присутствовать на саммите ШОС. Пожалуйста, передайте Путину, а также президенту Азербайджана Алиеву, с которым вас связывают добрые отношения, чтобы они не сокращали поставляемые нам объемы топлива и газа предстоящей зимой», — Киришчи.

Саммит ШОС пройдет 15-16 сентября 2022 года в Самарканде. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в ходе грядущей встречи зародится новый этап жизни организации, а также пополнится ее состав и сформируется будущая повестка.

Ранее в Кремле рассказали, что обсудят Путин и Эрдоган на саммите ШОС.

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