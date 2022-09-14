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Москалькова: банковские счета эвакуированных в Россию беженцев заблокированы на Украине

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Depositphotos

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов. Она уточнила, что у многих украинцев остались на них сбережения. Об этом пишет ТАСС.

«Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны.

Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги — зарплаты, пенсии, накопления — снять», — указала представительница России.

Сейчас эвакуированные получают субсидии. Также рассматриваются возможности для их долгосрочного проживания в России.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление киевских властей о выплате «репараций» Украине. «Киевский режим дырку от бублика получит, а не репарации, поэтому пусть эта свора попрошаек и не мечтает разбогатеть за счет России», — сказал он.

Также политик заявил, что чем быстрее на Украине падет «преступный» киевский режим, тем быстрее эта страна вернется к мирной жизни.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что Киев собирается добиваться $300 млрд «репараций».

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