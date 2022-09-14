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Страховщики захотели расширить свой штат на фоне активного роста продаж страхования жизни

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Global Look Press

Профильные страховые компании запланировали расширить штат агентов на фоне активного роста продаж полисов накопительного страхования жизни (НСЖ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году, согласно данным ЦБ, на рынке страхования жизни работали почти 18 тыс. агентов. При этом некоторые участники рынка собираются нарастить долю сотрудников на 50%, а кто-то захотел расширить свой штат в несколько раз. Какие-то организации будут серьезно увеличивать сеть агентов, в том числе за счет расширения регионального присутствия. При этом в первом полугодии 2022 года на всем рынке страхования жизни рост был лишь у накопительного, где премии выросли на 73%, до 117,7 млрд рублей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас компании делают большой акцент именно на НСЖ. Причем у таких программ небольшой уровень проникновения на российском рынке, поэтому у них есть большой потенциал для роста.

При этом аналитики и эксперты предупредили, что в страховании жизни, в том числе НСЖ, может упасть маржинальность. Это может произойти по разным факторам, в частности, из-за ухудшения работы агентов, недостижения уровня продаж, роста расходов и увеличения выплат.

6 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру» писал, что в конце лета 2022 года в России участились случаи навязывания страховыми компаниями (СК) клиентам дополнительных продуктов к обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Стоимость оформления самого полиса при этом увеличивается до 50%.

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