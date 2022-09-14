Страховщики захотели расширить свой штат на фоне активного роста продаж страхования жизни

Профильные страховые компании запланировали расширить штат агентов на фоне активного роста продаж полисов накопительного страхования жизни (НСЖ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2021 году, согласно данным ЦБ, на рынке страхования жизни работали почти 18 тыс. агентов. При этом некоторые участники рынка собираются нарастить долю сотрудников на 50%, а кто-то захотел расширить свой штат в несколько раз. Какие-то организации будут серьезно увеличивать сеть агентов, в том числе за счет расширения регионального присутствия. При этом в первом полугодии 2022 года на всем рынке страхования жизни рост был лишь у накопительного, где премии выросли на 73%, до 117,7 млрд рублей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас компании делают большой акцент именно на НСЖ. Причем у таких программ небольшой уровень проникновения на российском рынке, поэтому у них есть большой потенциал для роста.

При этом аналитики и эксперты предупредили, что в страховании жизни, в том числе НСЖ, может упасть маржинальность. Это может произойти по разным факторам, в частности, из-за ухудшения работы агентов, недостижения уровня продаж, роста расходов и увеличения выплат.

6 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру» писал, что в конце лета 2022 года в России участились случаи навязывания страховыми компаниями (СК) клиентам дополнительных продуктов к обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Стоимость оформления самого полиса при этом увеличивается до 50%.