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Bloomberg: самый богатый украинец Ахметов начал выпускать переносные военные убежища

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Ирина Александрова/РИА «Новости»

Принадлежащий самому богатому гражданину Украины Ринату Ахметову украинский металлургический завод начал строить сборные убежища и отправлять их украинским военным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет агентство со ссылкой на компанию ООО «Метинвест Холдинг», после погружения на 1,5 метра под землю эти капсулы могут выдерживать попадание 150-миллиметровых снарядов.

Эти убежища также можно использовать как укрытия во время атак, столовые или полевые бани.

Одна такая капсула стоит около 200 тыс. гривен (345 тыс. руб.), отмечает Bloomberg. Агентство также сообщает, что 10 таких убежищ бесплатно отправили украинским военными. Компания планирует производить по 20 таких землянок каждый месяц.

Подобные убежища могут поставляться по частям весом 50 кг каждая и собираться после доставки, что позволяет осуществлять транспортировку небольшой бригадой людей, подчеркивает агентство. Производство этих конструкций ведется на заводе «Метинвеста» в Запорожье.

По данным Forbes, с начала 2022 года состояние миллиардера Рината Ахметова уменьшилось с $13,7 млрд до $4,9 млрд.

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