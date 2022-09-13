ЕК предложит странам ЕС в обязательном порядке сократить энергопотребление в пиковые часы

Еврокомиссия (ЕК) предложит странам ЕС в обязательном порядке сократить энергопотребление. Об этом во время выступления на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

Она пояснила, что 14 сентября ЕК представит свои окончательные предложения по борьбе с энергетическим кризисом, которые будут включать обязательные ограничения для государствам ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также особые налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует устроить реформу рынка электроэнергии Евросоюза, добившись ввода потолка цен на электричество.

До этого стало известно, что ЕК обязала страны ЕС представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Некоторые европейские страны не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.