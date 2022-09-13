Минфин РФ не поддерживает увеличение лимита суммы по дальневосточной ипотеке

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин не поддерживает увеличение максимального лимита суммы по дальневосточной ипотеке. Об этом сообщает ТАСС.

«Про 9 [млн рублей — «Газета.Ru»] не слышал. Там было обращение Приморского края до 8 [млн рублей увеличить — «Газета.Ru»], но мы на данном этапе не поддерживаем. Потому что считаем, что это приведет к росту цен. Таким образом, это не только не увеличит, но даже, может, уменьшит доступность жилья», — рассказал Моисеев.

Жилье по программе дальневосточной ипотеки под 2% могут приобрести молодые семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Также в программе могут участвовать неполные семьи с несовершеннолетними детьми. На них ограничения по возрасту не распространяются.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), что программа дальневосточной льготной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года.