Беглов заявил о приостановке закона о реновации хрущевок в Санкт-Петербурге

Действие закона о комплексном развитии территорий жилой застройки Санкт-Петербурга будет приостановлено до 2024 года. Об этом губернатор города написал в своем Telegram-канале.

«Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства», — написал Беглов.

Он отметил, что закон был принят в июне 2022 года для исполнения «обязательств по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральным». Однако на данном этапе важно учесть пожелания жителей города о возможности переселения в районы, расположенные в непосредственной близости от их прежнего места жительства.

«Важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — говорится в сообщении.

18 июля аналитики маркетплейса Hoff представили результаты опроса касательно условий проживания россиян. Оказалось, что четверть россиян проживают в квартирах, площадь которых превышает 70 квадратных метров. Большинство опрошенных проживет в новых ЖК (41%), квартиры 36% россиян находятся в панельках, у 13% жилье в хрущевках, у 5% — в сталинках, а у 3% — в кирпичных домах других типов.