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В ООН заявили, что продовольственный кризис не решить без возвращения продукции из РФ

ООН видит прогресс в устранении препятствий, связанных с экспортом российского продовольствия

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что всемирная организация прилагает все усилия для обеспечения экспорта российского аммиака на мировые рынки. Ее слова на брифинге 13 сентября цитирует ТАСС.

Гринспен подчеркнула, что продовольственный кризис нельзя решить без возвращения на рынки продукции из РФ. По ее словам, ООН видит прогресс в устранении препятствий, связанных с экспортом российского продовольствия и удобрений, однако сложности все еще есть.

«Мы достигли важного прогресса по этим вопросам, но остаются еще проблемы, которые нужно разрешить в трех сферах — страхование, финансирование и транспортировка по морю», — сообщила Гринспен.

Она также отметила, что удалось «внести ясность в вопросы применения санкций США и ЕС». По словам координатора, они не запрещают страховать суда, перевозящие удобрения и продовольствие, банки могут проводить платежи в рамках необходимых операций, а корабли с такими грузами могут заходить в порты — особенно в европейские.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил важность отсутствия препятствий по линии ЕК для поставок продукции и удобрений из РФ в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку.

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