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FT: ЕС хочет повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

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Michael Sohn/AP

ЕС планирует повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, сообщает Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии.

По данным газеты, Евросоюз предложит более высокие сборы с производителей электроэнергии в рамках мер по борьбе с ростом цен на энергоносители.

По предварительным данным, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне €180 за МВт-час, что ниже, чем €200 за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована.

Он отметил, что сложности с поставками газа из России в Европу в первую очередь вызваны санкциями, наложенными на газопроводы.

До этого сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени.

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