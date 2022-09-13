FT: ЕС хочет повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ

ЕС планирует повысить сборы с производителей электроэнергии, не использующих газ, сообщает Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии.

По данным газеты, Евросоюз предложит более высокие сборы с производителей электроэнергии в рамках мер по борьбе с ростом цен на энергоносители.

По предварительным данным, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, будет установлен на уровне €180 за МВт-час, что ниже, чем €200 за МВт-час, предложенных в предыдущем проекте.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов заявил, что Россия готова поставлять газ в ЕС, если Европа будет в этом заинтересована.

Он отметил, что сложности с поставками газа из России в Европу в первую очередь вызваны санкциями, наложенными на газопроводы.

До этого сообщалось, что ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени.