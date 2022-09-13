Глава Минфина Хабек: Германия может столкнуться с рецессией в 2023 году

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил во вторник в ходе пресс-конференции в Берлине, что Германия может столкнуться с рецессией в 2023 году в случае, если не получится снизить темпы роста инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

«Если темпы инфляции не удастся сократить, если они останутся на том уровне, который мы наблюдали, то в следующем году может быть угроза инфляции», — сказал Хабек.

Глава Минфина добавил, что рецессии можно избежать. Он назвал ряд шагов, которые могли бы помочь это сделать.

«Мы должны снизить сцены на энергетику и укрепить спрос. Также мы должны поддержать инвестиционные намерения со стороны бизнеса», — пояснил Хабек.

Ранее газета Advance писала, что некоторые крупные немецкие предприятия могут прекратить свою работу из-за роста цен на газ. Издание отмечает, что экономика Германии держалась на бесперебойных поставках дешевого российского газа.