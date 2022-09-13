Чехия созвала очередную экстренную встречу министров энергетики ЕС на 30 сентября

Чехия, выполняющая обязанности председателя Евросоюза, созвала экстренную встречу Совета министров стран ЕС по энергетике на 30 сентября, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информационное агентство ЧТК со ссылкой на чешского министра промышленности и торговли Йозефа Сикелу.

«По договоренности с ЕК и другими государствами — членами ЕС я решил, что в конце сентября в Брюсселе мы завершим то, что начали [решать] на прошлой неделе», — приводятся слова Сикелы.

Предыдущая встреча глав энергетических министерств прошла 9 сентября, где обсуждались пути выхода Европы из энергетического кризиса.

В рамках новой встречи министры будут обсуждать предложения Еврокомиссии по ограничению цен на энергию в Европейском союзе.

Ранее сообщалось, что министры из Евросоюза не пришли к решению о введении потолка цен на российский газ. До этого меру предлагала Еврокомиссия.