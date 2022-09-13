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Чехия созвала очередную экстренную встречу министров энергетики ЕС на 30 сентября

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Чехия, выполняющая обязанности председателя Евросоюза, созвала экстренную встречу Совета министров стран ЕС по энергетике на 30 сентября, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информационное агентство ЧТК со ссылкой на чешского министра промышленности и торговли Йозефа Сикелу.

«По договоренности с ЕК и другими государствами — членами ЕС я решил, что в конце сентября в Брюсселе мы завершим то, что начали [решать] на прошлой неделе», — приводятся слова Сикелы.

Предыдущая встреча глав энергетических министерств прошла 9 сентября, где обсуждались пути выхода Европы из энергетического кризиса.

В рамках новой встречи министры будут обсуждать предложения Еврокомиссии по ограничению цен на энергию в Европейском союзе.

Ранее сообщалось, что министры из Евросоюза не пришли к решению о введении потолка цен на российский газ. До этого меру предлагала Еврокомиссия.

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