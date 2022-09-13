Business Insider: дефицит энергоносителей неизбежно приведет экономику Европы к рецессии

Европейской экономике грозит тяжелая рецессия на фоне дефицита поставок энергоносителей, который неизбежно подстегнет инфляцию и крайне негативно отразится на ВВП региона, пишет Business Insider, ссылаясь на аналитиков компании BlackRock.

О том, что Европа неминуемо столкнется с рецессией, специалисты предупреждали еще в марте. С тех пор в условиях прекращения Россией поставок газа на континент ситуация усугубилась, констатируют эксперты.

Кроме того, в попытке обуздать инфляцию Европейский центробанк впервые в истории поднял процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта, передает ФАН.

Однако такое ужесточение кредитно-денежной политики может свести на нет экономическую активность в Европе, которая и так находится под мощным давлением энергокризиса.