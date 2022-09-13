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Ассоциация ремесленников Германии предупредила об угрозе массового разорения

Ремесленники в ФРГ могут столкнуться с угрозой разорения и потери благосостояния, если государство не окажет им помощь. С таким сообщением выступил глава немецкой ассоциации квалифицированных ремесленников Ганс Петер Волльзайфер, передает ФАН.

Эксперт рассказал о том, как он видит текущую ситуацию, в беседе с изданием. По его мнению, власти должны отреагировать на это как можно скорее.

«Эти предприятия разорятся, если им не будет быстро предоставлен спасательный круг в виде прямой и небюрократической помощи. Чтобы предотвратить волну банкротств в секторе квалифицированных ремесел, поддержка должна прийти сейчас», — сказал он.

Ассоциация ремесленников провела исследования и установила, что 70% предприятий только частично смогли переложить увеличение расходов на своих клиентов.

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