Reuters: Bank of America начал вывозить своих сотрудников из России в Дубай

Один из крупнейших американских банков Bank of America начал вывозить своих сотрудников из России в Дубай. Об этом сообщает Reuters.

«Bank of America недавно переместил некоторых своих сотрудников и находится в процессе перемещения других из разных подразделений банка, сообщили источники, отказавшиеся назвать свое имя, поскольку этот вопрос не является публичным», — говорится в сообщении агентства.

В самом банке также не дали комментариев Reuters.

Ранее издание Politico сообщало, что в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, несмотря на публичные меры поддержки Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране.

Отмечается, что «шепот» о грядущем экономическом спаде в стране — от Уолл-стрит до Вашингтона — превратился «почти в рев», и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.