В МИД Украины заявили, что каждый следующий пакет санкций против РФ дается ЕС сложнее

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию «РБК-Украина», что каждый следующий пакет санкций против России дается европейцам все сложнее. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам украинского министра иностранных дел, перед Киевом стоит задача добиться санкций в отношении «Росатома».

«Аппетит угасает, но не во всем ЕС, а лишь в отдельных странах. А в других странах он, наоборот, остается чрезвычайно высоким, и не только аппетит к санкциям, и не только у наших традиционных друзей – балтийских стран, Польши, Словакии, Чехии и других, это также и некоторые страны западной Европы», — сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас одной из самых важных тем является «ценовое ограничение на российский газ». Позиция по ограничению принята на уровне G7, добавил Кулеба.

Ранее Кулеба призывал Запад поставлять Киеву больше тяжелых вооружений, чтобы Вооруженные силы Украины могли наращивать темп.