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Шольц гордится тем, что Германия может стать независимой от российского газа

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Markus Schreiber/AP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в ходе Дня немецких работодателей, что гордится тем, что Германия может стать независимой от поставок российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, к январю 2023 года в Германии заработает терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). К концу 2023 году Германия сможет получать газ по четырем терминалам в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Любмина.

«Мы размышляли над тем, как стать независимыми от импорта газа из России… Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех просили расширить их мощности… И мы думали о том, как обеспечить поставки сжиженного газа кораблями на северогерманское побережье, который затем по немецкому трубопроводу может быть закачен в газохранилища <...> Кто бы мог подумать об этом, что эта страна сможет этого добиться за такое короткое время. Я очень горд этим», — рассказал Шольц.

Ранее сообщалось, что суммарная стоимость импортированных Германией российских товаров выросла на 10%.

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