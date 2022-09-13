РИА «Новости»: Турция и ООН прорабатывают механизмы по выводу зерна России на рынки мира

Турция и ООН прорабатывают механизмы вывода российского зерна на мировые рынки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Сейчас этот вопрос прорабатывается нашими соответствующими ведомствами в координации с ООН», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что все выработанные механизмы и идеи будут рассмотрены президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи в Самарканде.

Ранее турецкий лидер сообщал о намерении обсудить с Путиным поставки российского продовольствия. Он также пообещал, что Турция организует его поставку в бедные страны Африки.

12 сентября совместный координационный центр в Стамбуле сообщил о ряде случаев отклонения от установленного коридора судов, вывозящих зерно с Украины.