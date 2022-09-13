Пушков предложил Санду покупать «молекулы свободы» из США вместо газа из России

Молдавии не стоит покупать газ из России, если республика не может за него заплатить, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Не может Санду платить — пусть газ не покупает. Пусть лучше закупает сжиженные «молекулы свободы» у США или у родной Румынии», — цитирует Пушкова НСН.

Из-за роста цен на газ Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом. Кишинев также пытается найти альтернативу российскому топливу из-за риска прекращения поставок на фоне затягивания молдавской стороной аудита долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».