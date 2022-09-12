Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Goldman Sachs: экономика Европы находится в «ужасном» состоянии 21:01
Карпин прокомментировал информацию о возможном наказании сборной Боснии и Герцеговины... 20:55
В ООН предупредили о возможных трудностях с энергоснабжением... 20:54
В США рассказали про уязвимость в ядерном щите страны, дающую превосходство... 20:48
Жители Васильково четвертый год умываются ржавой водой 20:46
Актриса Марша Хант скончалась в возрасте 104 лет 20:45
Болельщики «Монако» назвали Головина лучшим игроком матча... 20:45
В ООН обеспокоились преследованием талибами* ее сотрудниц 20:44
Мать годовалой девочки объяснила угрозы мужа сбросить ребенка с балкона 20:39
Агент Гурцкая о тратах «Зенита»: это чтобы один человек на трибуне... 20:35

Центробанк понизил официальный курс доллара на 13 сентября до 60,46 рубля

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Банк России установил на 13 сентября 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,4568 рубля. Этот показатель оказался на 1,28 копейки ниже по сравнению с предыдущим уровнем, сообщается на сайте ЦБ.

По состоянию на 10 сентября, курс американской валюты находился на отметке 60,4696 рубля. Противоположную динамику продемонстрировало евро. Официальный курс европейской валюты на 13 сентября составил 61,3127 рубля. Повышение по сравнению с предыдущим показателем составило 45,56 копейки. Курс евро в субботу 10 сентября составлял 60,8571 рубля.

В начале торгов понедельника 12 сентября курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля. Однако ближе к вечеру американская валюта ослабла к рублю до отметки 60,24 расчетной единицы. Котировки евро также опустились — до 60,8 рубля.

Ранее курс евро опустился до минимума за последние 20 лет. Это произошло после того, как «Газпром» решил полностью прекратить поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. Котировки европейской валюты 5 сентября снизились к американской на 0,7% до $0,988.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть