Центробанк понизил официальный курс доллара на 13 сентября до 60,46 рубля

Банк России установил на 13 сентября 2022 года официальный курс доллара на уровне 60,4568 рубля. Этот показатель оказался на 1,28 копейки ниже по сравнению с предыдущим уровнем, сообщается на сайте ЦБ.

По состоянию на 10 сентября, курс американской валюты находился на отметке 60,4696 рубля. Противоположную динамику продемонстрировало евро. Официальный курс европейской валюты на 13 сентября составил 61,3127 рубля. Повышение по сравнению с предыдущим показателем составило 45,56 копейки. Курс евро в субботу 10 сентября составлял 60,8571 рубля.

В начале торгов понедельника 12 сентября курс доллара достиг 60,87 рубля, евро — 61,48 рубля. Однако ближе к вечеру американская валюта ослабла к рублю до отметки 60,24 расчетной единицы. Котировки евро также опустились — до 60,8 рубля.

Ранее курс евро опустился до минимума за последние 20 лет. Это произошло после того, как «Газпром» решил полностью прекратить поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. Котировки европейской валюты 5 сентября снизились к американской на 0,7% до $0,988.