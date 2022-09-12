Минэнерго: скидка на российскую нефть Urals сократилась до $20 за баррель

Скидка на российскую нефть сорта Urals к середине сентября 2022 года сократилась до $20 за баррель из-за подешевевшего фрахта судов. Слова заместителя гендиректора Российского энергетического агентства (РЭА) Министерства энергетики Дениса Дерюшкина приводит ТАСС.

«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 за баррель», — заявил Дерюшкин.

Однако по его словам, действующий дисконт на российскую нефть по-прежнему остается достаточно высоким в сравнении со стоимостью североморской маркой Brent. В то же время действующие цены на сырье Urals представляют серьезную угрозу для добывающих компаний.

«По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — заключил Дерюшкин.

Отсутствие страхования сделок на перевозку российской нефти и нежелание со стороны банков предоставлять аккредитивы будет продолжать влиять на стоимость барреля Urals для зарубежных покупателей, предположил он.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил о снижении доходов федерального бюджета в августе 2022 года примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. Тенденция снижения доходов федбюджета произошла второй месяц подряд — в июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.