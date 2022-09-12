Объем ввезенных в Германию российских товаров в июле сократился почти на 46%

Общий объем ввезенных в Германию российских товаров в июле упал на 45,8% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. Однако суммарная стоимость импорта за второй летний месяц увеличилась на 10,2% в сравнении с июлем прошлого года, сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ.

«Импорт из России увеличился на 10,2% в стоимостном выражении до 2,9 млрд евро. Однако в количественном выражении импорт из России упал на 45,8% по сравнению с июлем 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Общая стоимость импорта из России в июле достигла €2,87 млрд. Германия закупила сырую нефть и газ на €1,4 млрд, что на 1,6% больше в сравнении с тем же месяцем 2021-го. При этом импорт российского кокса и нефтепродуктов в денежном выражении взлетел сразу на 72,5% до €0,5 млрд. Объемы ввезенного в Германию угля также резко увеличились до €0,3 млрд, продемонстрировав более чем двукратный рост.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил, что доходы российского федерального бюджета снизились второй месяц подряд. В августе 2022 года поступления снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

На ситуацию повлияли несколько ключевых факторов. Среди них — снижение поступлений, связанных с налогом на дополнительный доход от добычи, а также резкое падение сборов от «импортного» НДС из-за общего уменьшения ввозимых в страну западных товаров.