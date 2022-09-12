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Экономист Беляев счел краткосрочные рублевые вклады более выгодными, чем долгосрочные

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В настоящее время процентные ставки по краткосрочным рублевым вкладам выше, чем по долгосрочным. По этой причине россиянам следует рассмотреть возможность передачи денежных средств банкам на небольшой срок, приводит слова кандидата экономических наук Михаила Беляева «Лента.ру».

«Всегда выгоднее открывать вклад там, где ставки выше. Тем более, что короткие вклады никак вас не сковывают — то есть вы можете потом пойти и продлить этот депозит, если ставки будут вас устраивать, и деньги у вас находятся фактически в более близком доступе, потому что срок короче», — заявил Беляев.

По словам экономиста, обычно банки заинтересованы в привлечении долгосрочных ресурсов. Однако сейчас на российском банковском рынке наблюдается нестабильная финансовая ситуация в связи с международными санкциями.

«Поэтому банки поступают следующим образом: чтобы активизировать приток денег, привлекают средства на короткий срок под более высокий процент, не ставя людей в затруднительное положение, так как они не всегда готовы отдать деньги на долгий срок и сковать их в банке», — отметил Беляев.

При этом из-за выгодных ставок россияне, с большой долей вероятности, в дальнейшем станут продлевать такие вклады. В итоге краткосрочные рублевые вклады на деле становятся долгосрочными, от чего выигрывают и банки, и сами граждане, заключил Беляев.

12 сентября аналитики сервиса альтернативного кредитования Moneyman (группа IDF Eurasia) представили результаты опроса, согласно которым 68% россиян в данный момент не готовы открыть так называемый промовклад — депозит по повышенной ставке до 9,15% годовых. Готовы сделать это только 23% граждан.

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