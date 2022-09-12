Франция будет выдавать россиянам краткосрочные визы, но с увеличением сбора и сроков

Франция продолжит выдавать гражданам России краткосрочные визы, но при этом увеличатся визовый сбор и сроки рассмотрения запросов. Об этом сообщается в Telegram-канале французского посольства.

«Действие соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС было приостановлено. Франция выдает краткосрочные визы, но условия их получения были изменены», — говорится в публикации.

В посольстве сообщили, что визовый сбор увеличивается с €35 до €80 «для всех». Отмечается, что рассматривать запрос на визу теперь могут до 45 дней. Подчеркивается, что россиянам, которые желают получить французскую туристическую визу, рекомендуется учитывать этот срок при планировании своего путешествия.

При этом в посольстве отметили, что это решение не распространяется на долгосрочные визы.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Европейского союза перестали оформлять шенгенские визы гражданам РФ в ряд государств ЕС.

9 сентября этого Еврокомиссия рекомендовала ЕС не выдавать россиянам многократные шенгенские визы с длительным сроком действия, а также увеличить сроки выдачи виз гражданам РФ до максимальных 45 дней для тщательных проверок.