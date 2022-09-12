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В ДНР заявили о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике наблюдается незначительный дефицит топлива на АЗС, причиной которого стали обстрелы нефтехранилищ со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одной из основных причин происходящего послужили недавние обстрелы, в результате которых были существенно повреждены четыре основных нефтехранилища на территории республики», — заявил политик.

Еще одной причиной дефицита топлива, по его словам, является освобождение территории республики. Хоценко отметил, что в недавно освобожденные населенные пункты «требуются существенные поставки ГСМ», в связи с чем компании пересматривают объемы закупок и разрабатывают новые логистические схемы.

По словам председателя правительства, ситуация контролируется руководством ДНР и министерством угля и энергетики.

«Действующие операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. Только за минувшие выходные на территорию республики было поставлено порядка 840 тонн топлива», — сообщил Хоценко.

Он также добавил, что в ближайшие дни будет поставлено около шести тысяч тонн ГСМ, которые будут распределены по автозаправочным станциям.

Ранее сообщалось, что город Красный Лиман в Донецкой народной республике находится под полным контролем подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР, а также Вооруженных сил РФ.

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