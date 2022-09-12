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Президент Путин заявил о неизбежности процесса «дедолларизации»

Путин назвал процесс «дедолларизации» неизбежным на фоне вопроса о «подушке безопасности»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства задался вопросом, как создавать «подушку безопасности» в новых условиях и что это такое в современных реалиях, когда «идет известный и неизбежный процесс дедолларизации».

В ходе совещания Путин также заявил, что инфляция в России по итогам года составит около 12% и тенденция на уменьшение продолжится.

По мнению президента, экономический «блицкриг» ряда государств против России не сработал, хотя страна и сталкивается с финансово-технологической агрессией.

При этом 10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

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