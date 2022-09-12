Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ксения Собчак задолжала 231 тыс. рублей налоговой службе 16:31
Власти Херсонской области опровергли сообщения о смерти главы администрации региона... 16:30
В модельном ряде iPhone появится новая модель 16:29
Аксенов пообещал привлечь к ответственности организаторов проукраинских мероприятий... 16:29
Пушилин заявил о попытках ВСУ перейти в контрнаступление на направлении... 16:28
В Белоруссии уничтожили памятник польским партизанам на кладбище 16:25
Официантка покрасила волосы и оказалась в больнице 16:25
Bloomberg: судовладельцы стали массово закупать танкеры для перевозки нефти зимой 16:24
Очевидцы сообщили о звуках громкого взрыва в Ростовской области 16:21
Меган Фокс в лифе из страз и микрошортах пришла на 41-летие Бейонсе 16:18

Путин заявил о росте числа людей, находящихся под риском увольнения

Путин заявил, что около 234 тысяч работников находятся в простое или вынужденных отпусках

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что число людей, находящихся под риском увольнения, растет. Об этом российский глава сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, около 234 тыс. работников находятся в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день — почти вдвое больше, чем в начале 2022 года.

«Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что состояние бюджета в России лучше, чем в большинстве стран G20. Он также отметил, что экономика РФ выходит на траекторию роста.

Президент также сообщал, что инфляция в России по итогам года составит около 12%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть