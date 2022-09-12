Путин заявил о росте числа людей, находящихся под риском увольнения

Президент России Владимир Путин заявил, что число людей, находящихся под риском увольнения, растет. Об этом российский глава сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, около 234 тыс. работников находятся в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день — почти вдвое больше, чем в начале 2022 года.

«Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктов сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что состояние бюджета в России лучше, чем в большинстве стран G20. Он также отметил, что экономика РФ выходит на траекторию роста.

Президент также сообщал, что инфляция в России по итогам года составит около 12%.