Президент Путин заявил, что экономический «блицкриг» ряда стран против России не сработал

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономический «блицкриг» ряда стран против России не сработал, хотя страна и сталкивается с финансово-технологической агрессией. Об этом российский глава сказал на совещании по экономическим вопросам 12 сентября.

По словам главы государства, «Россия уверенно справляется с внешним давлением» со стороны некоторых стран.

«Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала, это уже очевидно для всех, и для них тоже», — сказал Путин.

Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал, что обсуждение подготовки федерального бюджета на ближайшую трехлетку состоится на совещании по экономическим вопросам.