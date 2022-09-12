Правительство решило выделить 2 млрд рублей на разработку оборудования для СПГ-проектов

Правительство России собирается выделить 2 млрд рублей на разработку оборудования для выпуска сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам Мишустина, данные средства помогут обеспечить запуск и частичное финансирование нескольких проектов, которые создают оборудование для среднетоннажного и крупнотоннажного производства.

Он добавил, что развитие данной отрасли позволит России решить ряд основных задач. Речь идет о поддержке нового энергосектора, запуске промышленных площадок и создании рабочих мест.

В конце августа «Коммерсант» писал, что правительство отказалось выделять бюджетные средства для поддержки программы локализации оборудования для СПГ-проектов в размере 35 млрд рублей до 2030 года.

До этого министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что субсидии на разработку СПГ-оборудования в России позволят создать первые опытные образцы уже до 2030 года.