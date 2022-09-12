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В Нидерландах призвали граждан быстрее мыться для экономии природного газа

WSJ: в Нидерландах граждан призвали принимать душ не более пяти минут для экономии газа

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Depositphotos

Правительство Нидерландов призвало граждан страны принимать душ не более пяти минут для экономии природного газа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным исследовательской организации Milieu Centraal, среднестатистический прием душа в Нидерландах длится девять минут. Таким образом, до энергетического кризиса в стране использовалось 40 млрд кубометров топлива ежегодно, пишет издание. Кампания, развернутая нидерландскими властями, призвана помочь каждой семье экономить в год 60 кубометров природного газа и около €130.

По данным WSJ, в одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы они могли контролировать потребление горячей воды. Впоследствии некоторые люди значительно сократили свое пребывание в душе, а кто-то даже начал экономить энергию при приготовлении пищи.

При этом некоторые жители Нидерландов недовольны новыми ограничениями, поскольку им не хватает пяти минут для полноценного принятия душа.

Ранее сотрудник лесной программы WWF Венгрии Ласло Галхидь сообщал о росте спроса на древесину в Венгрии на 50%.

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