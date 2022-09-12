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The Economist: ошибочная политика в энергетике ведет страны ЕС к банкротству

В ближайшие годы страны Евросоюза могут обанкротиться, если их руководители примут ошибочные меры по выходу из энергетического кризиса. Об этом сообщает журнал The Economist.

Авторы издания отмечают, что после остановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1» цена голубого топлива выросла на 30%.

Если такая ситуация сохранится в течение года, то расходы стран ЕС на электричество и газ могут достичь 1,4 триллиона евро, отмечает Life.ru.

По данным инвестиционной корпорации Morgan Stanley, это в семь раз больше, чем в последние годы.

Облегчить последствия кризиса, по мнению журналистов, может переход на долгосрочные контракты, в связи с этим европейским лидерам необходимо искать новых поставщиков энергии. В качестве примера в статье указывается Катар.

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