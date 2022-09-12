В Китае отметили достижения России

Китайское издание Global Times отметило достижения России в различных сферах.

Как пишет автор статьи, многие ученые со скепсисом смотрят на российскую экономику, однако это лишь поверхностный взгляд.

По словам журналиста, американская экономика опережает в развитии российскую, но при этом Москва смело вступает в противостояние с Вашингтоном и всей западной системой в целом.

«За последние 800 лет русские воевали практически против всех мировых держав, таких как Монгольская, Византийская, Османская, Наполеоновская, Австро-Венгерская, Британская и Германская империи, а также против нацистской Германии <...> Многие из этих империй либо исчезли, либо пали, либо распались, либо пришли в упадок. Россия также проиграла много войн, но смогла выстоять в период смены режимов. За последние 200 лет она входит в число самых могущественных стран мира, и ее можно назвать страной, которая может сражаться больше всего», — говорится в публикации.

Ранее британские СМИ назвали страну, которая обрушит еврозону.