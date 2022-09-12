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Aydınlık: Украина стала призывать за введение санкций против бизнесменов из Турции

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Depositphotos

На Украине стали агитировать к введению санкций против турецких бизнесменов из-за того, что Турция решила не присоединяться к решениям Запада, направленным против России. Об этом сообщает издание Aydınlık.

«На сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков», — отметили в публикации.

По данным издания, что в подготовленный Украиной список попали руководители турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. При этом, когда нажимаешь на профиль человека, появляется призыв к «мировым правительствам» ввести санкции против этого человека.

ВЫ газете также добавили, что в неэффективности санкций США и часть европейских стран стали обвинять Турцию. При этом американская сторона уже отправила письма с угрозами деловым организациям страны.

6 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Европа, которая столкнется с проблемами зимой из-за энергетического кризиса, «пожинает то, что посеяла». Эрдоган считает, что президент России Владимир Путин использует все имеющиеся средства для противодействия агрессии западных стран.

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