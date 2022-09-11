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Франция запросила поставки электричества после продажи по ошибке 7 ГВт на €60 млн

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Depositphotos

Французская энергетическая компания Electricite de Strasbourg по ошибке продала более 7 ГВт электроэнергии на €60 млн и теперь запросила экстренные поставки электричества. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение осведомленного источника.

Продажу осуществили двумя сделками, которые состоялись 6 и 7 сентября. Из-за инцидента сетевой оператор RTE запросил экстренные поставки электроэнергии у Великобритании и Испании.

«Французское предупреждение было отправлено после того, как операции по ребалансировке в показали, что на Electricite de Strasbourg может возникнуть дефицит электроэнергии», — сообщил собеседник издания.

В июле французский кабмин заявил о намерении национализировать Electricite de France для поддержки энергокомпании. Предприятие было вынуждено продавать ресурсы по сниженным тарифам в условиях кризиса. Затем на сайте министерства экономики и финансов республики появилось сообщение, согласно которому за национализацию крупнейшей в стране энергетической компании Франция заплатит €9,7 млрд.

В конце августа французский премьер-министр Элизабет Борн заявила, что в ближайшие месяцы станут трудными для Франции на фоне угрозы дефицита газа и электричества. По ее словам, жителям страны придется приложить усилия, чтобы избежать «жестких отключений».

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