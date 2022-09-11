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The Economist: неверная политика в энергетике ведет Европу к банкротству

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Global Look Press

Европейские страны обанкротятся в ближайшие годы, если пойдут на неправильные шаги по выходу из энергетического кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал The Economist.

В публикации отмечается, что после остановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1» стоимость топлива подскочила на 30%. В случае, если подобный показатель сохранится в течение года, то расходы Евросоюза на газ и электричество могут достичь €1,4 трлн, что в семь раз больше показателя последних лет, утверждают в инвестиционной корпорации Morgan Stanley.

Издание подчеркивает, что на фоне этой ситуации энергетический кризис перерос в политический и экономический. Так, по всей Европе останавливаются и разоряются предприятия, падают доходы и растут расходы жителей. Правительства государств ЕС реагируют на проблему срочными интервенциями и выплатами. Например, Германия потратит еще €65 млрд (1,8 ВВП) на меры поддержки, а Соединенное Королевство планирует направить более 100 млрд фунтов стерлингов (4,3% ВВП). Также в ЕС допускают введение потолка доходов для энергокомпаний.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страны Европы осознавали негативные последствия для своей экономики от введения санкций против России, но не намерены менять свою позицию.

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